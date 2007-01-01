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          Производим защитные маски и комбинезоны

          На данный момент производственные линии бесперебойно работают, и мы готовы к новым заказам.

          Мы производим:

          Защитные маски

          являются распространенной формой защиты от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем


          • Не нарушают нормальный режим дыхания.
          • Цвет: черный/белый
          • Размер маски: 90*180 мм;
          • Материал: нетканый СУФ 30 г/кв.м;
          • Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски — не менее 70 мм и не более 100 мм.
          • Тип фиксации: на резинках;
          • Длина резинки: 16 см в состоянии покоя и 35 см в растянутом состоянии;
          • Стерильность: нестерильно;
          • Производитель: РОССИЯ

          Защитные комбинезоны

          Одноразовый комбинезон предназначен для защиты от пыли, распыляемой краски, незначительных загрязнений.


          • Материал: спанбонд, полипропилен - 100%, 40 г/м²
          • Застежка: на молнии
          • Капюшон: притачной
          • Цвет: белый
          • Размеры: 50-52; 52-54

          Продукция сертифицирована

          В изменяющихся условиях мы всегда на связи.

          Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 948 87 77

          Настоящее фото товара Защитная маска для лица белая, произведённого компанией ChiedoCover
          45 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Защитная маска для лица белая
          Настоящее фото товара Защитная маска для лица черная, произведённого компанией ChiedoCover
          45 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Защитная маска для лица черная
          Настоящее фото товара Комбинезон защитный, произведённого компанией ChiedoCover
          350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комбинезон защитный
          Настоящее фото товара Защитная маска для лица 2-х слойная, произведённого компанией ChiedoCover
          45 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Защитная маска для лица 2-х слойная

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