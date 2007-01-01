Производим защитные маски и комбинезоны
На данный момент производственные линии бесперебойно работают, и мы готовы к новым заказам.
Мы производим:
Защитные маски
являются распространенной формой защиты от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем
- Не нарушают нормальный режим дыхания.
- Цвет: черный/белый
- Размер маски: 90*180 мм;
- Материал: нетканый СУФ 30 г/кв.м;
- Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски — не менее 70 мм и не более 100 мм.
- Тип фиксации: на резинках;
- Длина резинки: 16 см в состоянии покоя и 35 см в растянутом состоянии;
- Стерильность: нестерильно;
- Производитель: РОССИЯ
Защитные комбинезоны
Одноразовый комбинезон предназначен для защиты от пыли, распыляемой краски, незначительных загрязнений.
- Материал: спанбонд, полипропилен - 100%, 40 г/м²
- Застежка: на молнии
- Капюшон: притачной
- Цвет: белый
- Размеры: 50-52; 52-54
Продукция сертифицированаВ изменяющихся условиях мы всегда на связи.
Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 948 87 77