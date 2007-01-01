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          Стулья-бестселлеры сферы HoReCa

          Предлагаем приобрести стулья-лидеры продаж, которые не выходят из моды. Наиболее популярные модели стульев отличаются практичным и узнаваемым дизайном. Они гармонично вписываются как в классические, так и в современные интерьеры. Предлагаем приобрести стулья-лидеры продаж 2019 года:

          Стул Eames - легенда дизайна

          1000 шт. в наличии на складе

          Стильное дизайнерское решение подходит практически для любого помещения. Хотя модели стульев уже более 60 лет, они не теряют своей актуальности на рынке. Дизайнеры стремились создать максимально удобные, прочные и эргономичные стулья, которые отличались невысокой стоимостью.

          Стул Кьявари - элегантная скромность

          516 шт. в наличии на складе

          Легендарный стул Кьявари, пользующийся спросом для оформления свадеб в США и Европе. Внешне изящный и утонченный, он не требует чехлов и является предметом декора на мероприятии. Очень прочный и может выдержать нагрузку до 150 кг. Вес стула всего 4,5 кг. Имеет очень продолжительный срок службы.

          Стул Хит - практичная классика

          более 1000 металлических стульев в различных вариантах дизайна в наличии на складе

          Стул обладает устойчивостью, прочностью и долговечностью за счет каркаса и износостойкой обивки. Покраска, устойчивая к истиранию, не только сохраняет первозданный облик, но и защищает стул от многих внешних воздействий. А удобная посадка обеспечивает гостям максимальный комфорт.

          Мы рады предложить вам сразу же забрать с нашего склада наиболее популярные модели стульев.

          • Выгодные цены
          • В наличии на складе, не нужно ждать
          • Быстрая отгрузка
          • Доставка по всей России и СНГ

          Количество товара ограничено.

          Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 948 87 77

          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличииХит
          1 490 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          В наличии
          1 390 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

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