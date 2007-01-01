Предлагаем приобрести стулья-лидеры продаж, которые не выходят из моды. Наиболее популярные модели стульев отличаются практичным и узнаваемым дизайном. Они гармонично вписываются как в классические, так и в современные интерьеры. Предлагаем приобрести стулья-лидеры продаж 2019 года:
1000 шт. в наличии на складе
Стильное дизайнерское решение подходит практически для любого помещения. Хотя модели стульев уже более 60 лет, они не теряют своей актуальности на рынке. Дизайнеры стремились создать максимально удобные, прочные и эргономичные стулья, которые отличались невысокой стоимостью.
516 шт. в наличии на складе
Легендарный стул Кьявари, пользующийся спросом для оформления свадеб в США и Европе. Внешне изящный и утонченный, он не требует чехлов и является предметом декора на мероприятии. Очень прочный и может выдержать нагрузку до 150 кг. Вес стула всего 4,5 кг. Имеет очень продолжительный срок службы.
более 1000 металлических стульев в различных вариантах дизайна в наличии на складе
Стул обладает устойчивостью, прочностью и долговечностью за счет каркаса и износостойкой обивки. Покраска, устойчивая к истиранию, не только сохраняет первозданный облик, но и защищает стул от многих внешних воздействий. А удобная посадка обеспечивает гостям максимальный комфорт.
Мы рады предложить вам сразу же забрать с нашего склада наиболее популярные модели стульев.
Количество товара ограничено.
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