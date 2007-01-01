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          Оснащение кафе, бара и ресторана: от и до

          Компания ChiedoCover предлагает комплексное оснащение заведений общественного питания на выгодных условиях. Мы производим и реализуем банкетную мебель, стулья, столы, диваны, кресла, текстиль и доставляем заказы по всей России и странам СНГ. В нашем ассортименте есть все необходимое для баров, ресторанов и кафе. В каталоге представлен широкий выбор сертифицированной продукции.

          Квалифицированные консультанты окажут помощь в подборе необходимой мебели, учитывая ваш бюджет и специфику бизнеса.

          Кому будет полезно

          1. Рестораторам. Открывая или обновляя свое заведение, комплексное оснащение поможет сэкономить до 25% бюджета
          2. Дизайнерам. Подбирая решение для очередного проекта, комплексное оснащение поможет сэкономить время на поиск и подбор необходимой мебели
          3. Строителям. Осуществляя ремонт под ключ, комплексное оснащение облегчит подбор комфортной, качественной мебели

          Преимущества комплексного оснащения:

          Специальные цены от производителя

          ChiedoCover является компанией-производителем мебели и текстиля для сферы HoReCa и готова предложить наиболее выгодные условия.

          Широкий ассортимент товаров

          Обширный каталог продукции позволяет подобрать комплекты мебели в любых ценовых сегментах.

          Большая база поставщиков

          За 12 лет работы мы заработали себе репутацию и эксклюзивные скидки у поставщиков.

          Удобная доставка по России и странам СНГ

          Собственная логистическая служба дает возможность организовать оперативную доставку вашего заказа.

          Смотреть каталог всей мебели, из которого мы подготовим решение для Вашей задачи


          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели
          Настоящее фото товара Комплект мебели Мадрид + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект мебели Мадрид + Сиена
          Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          5 599 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Банкетный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          25 760 ₽32 200 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Модерн
          Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          47 720 ₽52 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Лофт
          Настоящее фото товара Комплект мебели Eames, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          11 180 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Eames
          Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          5 180 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Кьявари
          Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          10 180 ₽12 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Барный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          20 280 ₽23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Кафе
          Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 630 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект Стол с фуршетной юбкой
          Настоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          2 130 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект стульев Семейный
          Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 970 ₽9 712 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели для кафе Наполеон

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