Оснащение кафе, бара и ресторана: от и до

Компания ChiedoCover предлагает комплексное оснащение заведений общественного питания на выгодных условиях. Мы производим и реализуем банкетную мебель, стулья, столы, диваны, кресла, текстиль и доставляем заказы по всей России и странам СНГ. В нашем ассортименте есть все необходимое для баров, ресторанов и кафе. В каталоге представлен широкий выбор сертифицированной продукции.
Квалифицированные консультанты окажут помощь в подборе необходимой мебели, учитывая ваш бюджет и специфику бизнеса.
Специальные цены от производителя
ChiedoCover является компанией-производителем мебели и текстиля для сферы HoReCa и готова предложить наиболее выгодные условия.
Широкий ассортимент товаров
Обширный каталог продукции позволяет подобрать комплекты мебели в любых ценовых сегментах.
Большая база поставщиков
За 12 лет работы мы заработали себе репутацию и эксклюзивные скидки у поставщиков.
Удобная доставка по России и странам СНГ
Собственная логистическая служба дает возможность организовать оперативную доставку вашего заказа.
Смотреть каталог всей мебели, из которого мы подготовим решение для Вашей задачи