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Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л - фото 1

Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л

Артикул: CH-064-114
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Паб» имеет элегантную форму с аккуратным сужением посередине. Диаметр стакана 60 мм, высота 17,5 см, объем емкости 300 мл. У посуды плотное дно и тонкие прозрачные стенки. Посуда выполнена из качественного прозрачного стекла, что добавляет изделию шарма.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота175 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0.286 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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