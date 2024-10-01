Характеристики товара
Описание
Бокал для пива «Паб» имеет элегантную форму с аккуратным сужением посередине. Диаметр стакана 60 мм, высота 17,5 см, объем емкости 300 мл. У посуды плотное дно и тонкие прозрачные стенки. Посуда выполнена из качественного прозрачного стекла, что добавляет изделию шарма.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0.286 кг
- Объем0.3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт