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Бокал для пива «Паб», 0,55л - фото 1

Бокал для пива «Паб», 0,55л

Артикул: CH-064-019
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал пивной «Паб» предназначен для подачи пива. Большой стеклянный бокал имеет стенки стандартной для пивных бокалов высоты, диаметр расширяется кверху. Его объем 550 мл – это стандартная вместимость посуды, предназначенной для подачи этого напитка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота185 мм
  • Диаметр84 мм
  • Вес0.454 кг
  • Объем0.55 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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