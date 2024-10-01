Характеристики товара
Описание
Бокал пивной «Паб» предназначен для подачи пива. Большой стеклянный бокал имеет стенки стандартной для пивных бокалов высоты, диаметр расширяется кверху. Его объем 550 мл – это стандартная вместимость посуды, предназначенной для подачи этого напитка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота185 мм
- Диаметр84 мм
- Вес0.454 кг
- Объем0.55 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт