Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина105 мм
- Глубина160 мм
- Высота415 мм
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
Параметры упаковки
- Вес упаковки2.24 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Торшер светодиодный V11081-FL Harmo
Светильник подвесной KH01123
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Светильник подвесной KH01131
Светильник подвесной KH01128
Светильник подвесной KH01117
Светильник подвесной KH01120
Светильник настольный 01529
Торшер Bergamo темный