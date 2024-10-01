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Бра V11078-1W Lilly

Артикул: CH-067-659
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина105 мм
  • Глубина160 мм
  • Высота415 мм
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.24 кг

Отзывы

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