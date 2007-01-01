Характеристики товара
Описание
Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла.
Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене. Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина50 мм
- Высота110 мм
- Вес0,4 кг
- Материалметалл, латунь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет