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Настоящее фото товара Бумагодержатель Фиксен метра без крышки, произведённого компанией ChiedoCover
Бумагодержатель Фиксен метра без крышки
15 оценок
1 890
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Бумагодержатель Фиксен метра без крышки - фото 1

Бумагодержатель Фиксен метра без крышки

Артикул: CH-068-208
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота110 мм
  • Вес0,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Бумагодержатель Фиксен хотел с крышкой от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Бумагодержатель Фиксен метра с крышкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла.

Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене. Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота110 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Бумагодержатель Фиксен метра без крышки
Бумагодержатель Фиксен метра без крышки
от 1 890
В корзине

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