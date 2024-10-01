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Бумагодержатель Fixsen hotel с крышкой - фото 1

Бумагодержатель Fixsen hotel с крышкой

Артикул: CH-068-210
14 оценок
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Фотография товара Бумагодержатель Fixsen hotel с полкой для телефона от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.

Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота90 мм
  • Вес0,2 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

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Бумагодержатель Fixsen hotel с крышкой
Бумагодержатель Fixsen hotel с крышкой
от 1 690
В корзине

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