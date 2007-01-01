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Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro
13 оценок
5 690
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Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro - фото 1Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro - фото 2

Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro

Артикул: CH-088-762
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота2210 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол для уличного газового обогревателя WWT 13D PRO изготовлен из тканой полиэфирной ткани с водонепроницаемой подложкой для защиты от дождя, снега, солнца и пыли. Вентиляционные отверстия предотвращают образование конденсата на обогреватели.

Водонепроницаемый прочный и пылезащитный чехол изготовлен из материала 210Д ткань Оксфорд с серебряным покрытием.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота2210 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro
Чехол для газового обогревателя WWT 13D Pro
5 690
В корзине

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