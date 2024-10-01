Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр85 мм
- Объем0,26 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка чайная «Кунстверк», 195 мл
Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор
Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 340 мл
Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд»
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 350 мл
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл
Чашка чайная «Мелодия»
Чашка чайная «Эггшелл»
Чашка чайная «Алина», фарфор
Чашка чайная «Крим»