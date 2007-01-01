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Настоящее фото товара Чайная чашка, фарфор "Нобель", произведённого компанией ChiedoCover
Чайная чашка, фарфор "Нобель"
5 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Чайная чашка, фарфор "Нобель" - фото 1

Чайная чашка, фарфор "Нобель"

Артикул: CH-071-721
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Чайная чашка, 250 мл, фарфор "Нобель" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Чайная чашка, фарфор "Нобель"
Чайная чашка, фарфор "Нобель"
590
В корзине

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