Характеристики товара
Описание
Чехол для уличного газового обогревателя WWT 13M изготовлен из тканой полиэфирной ткани с молнией для защиты от грязи и пыли. Вентиляционные отверстия предотвращают образование конденсата на обогреватели.
Водонепроницаемый прочный и пылезащитный чехол изготовлен из материала 210Д ткань Оксфорд с серебряным покрытием.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1450 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет