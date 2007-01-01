Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Cтол Bizi, произведённого компанией ChiedoCover
Cтол Bizi
14 оценок
25 190
Cтол Bizi - фото 1Cтол Bizi - фото 2Cтол Bizi - фото 3Cтол Bizi - фото 4Cтол Bizi - фото 5Cтол Bizi - фото 6
3D-модель
Cтол Bizi

Артикул: CH-071-268
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Cтол Futurama
Фотография товара Cтол Futurama от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт-2
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

