Настоящее фото товара Cтол Futurama, произведённого компанией ChiedoCover
Cтол Futurama
9 оценок
48 190
Cтол Futurama - фото 1Cтол Futurama - фото 2Cтол Futurama - фото 3Cтол Futurama - фото 4Cтол Futurama - фото 5Cтол Futurama - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере

Cтол Futurama

Артикул: CH-071-266
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина2500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

