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Олд Фэшн «Элизия», 355мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд Фэшн «Элизия», 355мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд Фэшн «Элизия», 355мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд Фэшн «Элизия», 355мл, стекло, прозрачный - фото 4

Олд Фэшн «Элизия», 355мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-073
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Элизия» неповторимо смотрится при любой сервировке стола. Это бокал небольшой высоты, но при этом он имеет внушительный диаметр. Низкий и широкий стакан вмещает немало, так как его объем 355 мл.

Стакан производится из качественного прозрачного стекла. Его дно толстое для длительного охлаждения напитков. Впечатляет дизайн посуды – дно оформлено ромбовидным орнаментом, от которого вытягиваются по стенкам стильные стрелы. Это придает посуде особое очарование, так как грани в свете ламп привлекательно играют, переливаются, заставляя напитки очаровывать особенным цветом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота98 мм
  • Диаметр88 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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