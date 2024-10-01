Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Элизия» неповторимо смотрится при любой сервировке стола. Это бокал небольшой высоты, но при этом он имеет внушительный диаметр. Низкий и широкий стакан вмещает немало, так как его объем 355 мл.
Стакан производится из качественного прозрачного стекла. Его дно толстое для длительного охлаждения напитков. Впечатляет дизайн посуды – дно оформлено ромбовидным орнаментом, от которого вытягиваются по стенкам стильные стрелы. Это придает посуде особое очарование, так как грани в свете ламп привлекательно играют, переливаются, заставляя напитки очаровывать особенным цветом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота98 мм
- Диаметр88 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт