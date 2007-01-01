Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый
12 оценок
38 490
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый - фото 1Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый - фото 2Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый - фото 3Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый - фото 4Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый - фото 5
NEW

Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый

Артикул: CH-081-775
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Shere, черный мрамор
Фотография товара Стол обеденный Shere, черный мрамор от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт-2, 1500x800
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол «Бавария» – стиль и надежность 180х90 см – оптимальное пространство для комфортного размещения 8 человек. Прочная столешница 22 мм из МДФ с матовым покрытием из износостойкой полимерной пленки Массивные ножки с порошковой покраской и регулируемыми подпятниками для устойчивости. Преимущества: ✔ Устойчивость к царапинам и влаге ✔ Простота ухода и долговечность ✔ Легкая регулировка под неровности пола Идеальное сочетание практичности и элегантного дизайна!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаИз единого массива
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый
Деревянный стол Бавария B 180 х 90 белая пленка шагрень / белый
38 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности