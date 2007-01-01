Характеристики товара
Описание
Обеденный стол «Бавария» – стиль и надежность 180х90 см – оптимальное пространство для комфортного размещения 8 человек. Прочная столешница 22 мм из МДФ с матовым покрытием из износостойкой полимерной пленки Массивные ножки с порошковой покраской и регулируемыми подпятниками для устойчивости. Преимущества: ✔ Устойчивость к царапинам и влаге ✔ Простота ухода и долговечность ✔ Легкая регулировка под неровности пола Идеальное сочетание практичности и элегантного дизайна!Скачать инструкцию по эксплуатации
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаИз единого массива
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет