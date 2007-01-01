Характеристики товара
Описание
Матовое стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина80 мм
- Глубина110 мм
- Высота190 мм
- Вес0,4 кг
- Материалметалл, латунь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет