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Детская радужная горка Rainbow - фото 1

Детская радужная горка Rainbow

Артикул: CH-063-971
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1440 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота720 мм

Отзывы

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