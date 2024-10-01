Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина275 мм
- Глубина275 мм
- Высота150 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой
Комплект мебели Альме, brown, 2 скамейки
Стол садовый Панама 140, слоновая кость
Бра Лавита, хрустальное Хром
Кресло Кэнди велюр светло-серый