Настоящее фото товара Диспенсер для холодных напитков, 1 колба, произведённого компанией ChiedoCover
Диспенсер для холодных напитков, 1 колба
14 оценок
14 090
Диспенсер для холодных напитков, 1 колба - фото 1

Диспенсер для холодных напитков, 1 колба

Артикул: CH-071-396
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалметалл, пластик
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалметалл, пластик

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Диспенсер для холодных напитков, 1 колба
Диспенсер для холодных напитков, 1 колба
14 090
