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Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "ROME", By Bone - фото 1

Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "ROME", By Bone

Артикул: CH-071-377
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр250 мм
  • Объем1.3 л
  • Материалфарфор

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Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "ROME", By Bone
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В корзине

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