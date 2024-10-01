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Дозатор Comfort Black для жидкого мыла, черный - фото 1

Дозатор Comfort Black для жидкого мыла, черный

Артикул: CH-067-629
9 оценок
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Фотография товара Дозатор Fixsen FX-31012K для жидкого мыла, настенный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дозатор жидкого мыла, настенный СOMFORT BLACK — это современный аксессуар в черном матовом цвете. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов — металла и закаленнного стекла. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота150 мм
  • Материалсталь, стекло
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Дозатор Comfort Black для жидкого мыла, черный
Дозатор Comfort Black для жидкого мыла, черный
от 1 690
В корзине

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