Характеристики товара
Описание
Представляем вашему вниманию настенный дозатор для жидкого мыла — идеальное решение для тех, кто ценит функциональность, стиль и гигиену. Удобный и практичный, этот дозатор идеально подходит как для дома, так и для общественных мест, включая ванные комнаты, кухни, офисы или медицинские учреждения. Его настенное крепление позволяет экономить пространство и поддерживать чистоту рабочей поверхности, в то время как эргономичный дизайн обеспечивает легкость и удобство использования.
Этот дозатор для жидкого мыла не только функционален, но и добавляет эстетическую ценность к интерьеру благодаря своему современному и минималистичному дизайну. Его простота и элегантность делают дозатор подходящим для любого стиля оформления, от классического до современного. Установка дозатора на стену не только помогает сохранить порядок и чистоту, но и обеспечивает легкий доступ к мылу, что особенно актуально в местах с высокой проходимостью людей.
Использование настенного дозатора для жидкого мыла в повседневной жизни обеспечивает удобство и гигиеничность, внося вклад в здоровье и благополучие как ваших близких, так и посетителей. Целевая аудитория этого продукта включает в себя не только тех, кто ищет практичные и гигиеничные решения для своего дома или рабочего места, но и тех, кто стремится создать в интерьере ощущение организованности и стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина110 мм
- Глубина115 мм
- Высота229 мм
- Материалпластик
- Цветчерный