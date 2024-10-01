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Дозатор Fixsen FX-31012K для жидкого мыла, настенный - фото 1Дозатор Fixsen FX-31012K для жидкого мыла, настенный - фото 2

Дозатор Fixsen FX-31012K для жидкого мыла, настенный

Артикул: CH-067-628
12 оценок
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Фотография товара Дозатор Comfort Black для жидкого мыла, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Дозатор Comfort Black для жидкого мыла, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию настенный дозатор для жидкого мыла — идеальное решение для тех, кто ценит функциональность, стиль и гигиену. Удобный и практичный, этот дозатор идеально подходит как для дома, так и для общественных мест, включая ванные комнаты, кухни, офисы или медицинские учреждения. Его настенное крепление позволяет экономить пространство и поддерживать чистоту рабочей поверхности, в то время как эргономичный дизайн обеспечивает легкость и удобство использования.


Этот дозатор для жидкого мыла не только функционален, но и добавляет эстетическую ценность к интерьеру благодаря своему современному и минималистичному дизайну. Его простота и элегантность делают дозатор подходящим для любого стиля оформления, от классического до современного. Установка дозатора на стену не только помогает сохранить порядок и чистоту, но и обеспечивает легкий доступ к мылу, что особенно актуально в местах с высокой проходимостью людей.


Использование настенного дозатора для жидкого мыла в повседневной жизни обеспечивает удобство и гигиеничность, внося вклад в здоровье и благополучие как ваших близких, так и посетителей. Целевая аудитория этого продукта включает в себя не только тех, кто ищет практичные и гигиеничные решения для своего дома или рабочего места, но и тех, кто стремится создать в интерьере ощущение организованности и стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина115 мм
  • Высота229 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Дозатор Fixsen FX-31012K для жидкого мыла, настенный
Дозатор Fixsen FX-31012K для жидкого мыла, настенный
от 2 290
В корзине

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