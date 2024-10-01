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Дозатор Fixsen Hotel FX-31027F для бумажных полотенец - фото 1

Дозатор Fixsen Hotel FX-31027F для бумажных полотенец

Артикул: CH-067-632
9 оценок
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Фотография товара Диспенсер Fixsen FX-31029B для салфеток, пластик, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию элегантный держатель для бумажных полотенец в черном цвете, который станет не только практичным, но и стильным аксессуаром в вашем доме. Его настенное крепление обеспечивает идеальное решение для экономии пространства на кухне, в ванной комнате или любом другом помещении, где требуется удобный доступ к бумажным полотенцам. Благодаря продуманному дизайну и крепежу, входящему в комплект, установка держателя производится легко и быстро. Вы получаете не только функциональный элемент интерьера, но и изящное украшение, которое гармонично впишется в любой дизайн благодаря своему нейтральному черному цвету. Этот держатель для бумажных полотенец выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и устойчивость к повседневной эксплуатации. Его простота, функциональность и эстетика делают его идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и порядок в своем домашнем пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина277 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота202 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Дозатор Fixsen Hotel FX-31027F для бумажных полотенец
Дозатор Fixsen Hotel FX-31027F для бумажных полотенец
от 1 790
В корзине

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