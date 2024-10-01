Характеристики товара
Описание
Представляем вашему вниманию элегантный держатель для бумажных полотенец в черном цвете, который станет не только практичным, но и стильным аксессуаром в вашем доме. Его настенное крепление обеспечивает идеальное решение для экономии пространства на кухне, в ванной комнате или любом другом помещении, где требуется удобный доступ к бумажным полотенцам. Благодаря продуманному дизайну и крепежу, входящему в комплект, установка держателя производится легко и быстро. Вы получаете не только функциональный элемент интерьера, но и изящное украшение, которое гармонично впишется в любой дизайн благодаря своему нейтральному черному цвету. Этот держатель для бумажных полотенец выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и устойчивость к повседневной эксплуатации. Его простота, функциональность и эстетика делают его идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и порядок в своем домашнем пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина277 мм
- Глубина100 мм
- Высота202 мм
- Материалпластик
- Цветчерный