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Диспенсер Fixsen FX-31029B для салфеток, пластик, черный - фото 1Диспенсер Fixsen FX-31029B для салфеток, пластик, черный - фото 2

Диспенсер Fixsen FX-31029B для салфеток, пластик, черный

Артикул: CH-067-630
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию диспенсер для салфеток в черном цвете, который станет не только практичным, но и стильным аксессуаром в вашем доме. Его настенное крепление обеспечивает идеальное решение для экономии пространства на кухне, в ванной комнате или любом другом помещении, где требуется удобный доступ к бумажным салфеткам. Благодаря лаконичному дизайну и крепежу, входящему в комплект, установка диспенсера производится легко и быстро.

Вы получаете функциональный элемент интерьера, который гармонично впишется в любой дизайн благодаря своему черному цвету. Этот держатель для бумажных салфеток выполнен из качественных пластика и устойчив к повседневной эксплуатации. Его простота и эстетика делают его идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и порядок в своем домашнем пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина256 мм
  • Глубина141 мм
  • Высота60 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Диспенсер Fixsen FX-31029B для салфеток, пластик, черный
Диспенсер Fixsen FX-31029B для салфеток, пластик, черный
от 2 490
В корзине

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