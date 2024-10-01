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Дозатор жидкого мыла Comfort gold, золото - сатин - фото 1Дозатор жидкого мыла Comfort gold, золото - сатин - фото 2

Дозатор жидкого мыла Comfort gold, золото - сатин

Артикул: CH-068-136
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дозатор жидкого мыла, настенный СOMFORT GOLD — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов — металла и закаленнного стекла. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,475 кг
  • Материалсталь, стекло, нержавеющая сталь
  • Цветзолотой

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Товар в корзине

Дозатор жидкого мыла Comfort gold, золото - сатин
Дозатор жидкого мыла Comfort gold, золото - сатин
от 1 790
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