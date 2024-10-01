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Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин - фото 1Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин - фото 2Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин - фото 3Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин - фото 4

Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин

Артикул: CH-068-135
13 оценок
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Фотография товара Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1000, золото - сатин от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Осветите свой дом современным стилем с нашим зеркалом с подсветкой из новейшей коллекции LED. Это изящное овальное зеркало не только украсит вашу комнату, но и добавит функциональности благодаря интегрированной LED подсветке. Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию элегантности и практичности в каждой детали своего интерьера.

Зеркало с подсветкой прекрасно подойдет для ванных комнат, спален или гардеробных, создавая дополнительное освещение и визуально расширяя пространство. Его овальная форма придает мягкость и изысканность линиям любого помещения, а современные технологии LED обеспечивают равномерное и комфортное освещение, идеально подходящее для выполнения ежедневных косметических процедур.

Это зеркало из коллекции LED не просто практичный предмет повседневного использования, но и значительный элемент декора, который привнесет в ваш дом ощущение роскоши и утонченности. Оно идеально подходит для тех, кто ценит современный дизайн и хочет сделать свой дом ярче и привлекательнее. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

ВАЖНО: Подсветка включается касанием пальцев светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования. Питание 220В. Крепеж в комплекте, винтовой.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина70 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материалалюминий, стекло
  • Цветзолотой

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Товар в корзине

Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин
Зеркало Fixsen led с подсветкой овальное, 500 х 1200, золото - сатин
от 14 890
В корзине

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