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Дозатор жидкого мыла Fixsen metra - фото 1

Дозатор жидкого мыла Fixsen metra

Артикул: CH-068-196
7 оценок
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Фотография товара Дозатор Fixsen kvadro для жидкого мыла от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла. Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене.

Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,5 кг
  • Материалпластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Дозатор жидкого мыла Fixsen metra
Дозатор жидкого мыла Fixsen metra
от 1 390
В корзине

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