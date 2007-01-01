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Настоящее фото товара Дозатор Фиксен квадро для жидкого мыла, произведённого компанией ChiedoCover
Дозатор Фиксен квадро для жидкого мыла
13 оценок
1 390
Товар в корзине. Перейти
Дозатор Фиксен квадро для жидкого мыла - фото 1

Дозатор Фиксен квадро для жидкого мыла

Артикул: CH-068-194
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,5 кг
  • Материалпластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Дозатор Фиксен квадро для жидкого мыла
Дозатор Фиксен квадро для жидкого мыла
от 1 390
В корзине

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