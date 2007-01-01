Характеристики товара
Описание
Обеспечьте порядок и удобство хранения дров с нашей стильной и функциональной дровницей. Дровница с полками не только поможет содержать дрова в порядке, но и станет стильным дополнением интерьера. Дровница металлическая для бани – отличное решение для тех, кто ценит практичность и долговечность. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полка изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется дровница в неразборном (монолит) виде. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 1020мм, ширина 350мм, глубина 370мм. Размер упаковки: 1040мм длина, 370мм ширина,390мм высота. Вес с упаковкой 10,5кг, без упаковки 9,8кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина370 мм
- Высота1020 мм
- Вес9.8 кг
- Материалметалл, ЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки10.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет