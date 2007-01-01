Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Дровница Loft D1, произведённого компанией ChiedoCover
Дровница Loft D1
11 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Дровница Loft D1 - фото 1Дровница Loft D1 - фото 2
NEW

Дровница Loft D1

Артикул: CH-079-928
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес9.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дровница Loft D2
Фотография товара Дровница Loft D2 от компании ChiedoCover.
Следующий Дровница Loft D2
Фотография товара Дровница Loft D2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеспечьте порядок и удобство хранения дров с нашей стильной и функциональной дровницей. Дровница с полками не только поможет содержать дрова в порядке, но и станет стильным дополнением интерьера. Дровница металлическая для бани – отличное решение для тех, кто ценит практичность и долговечность. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полка изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется дровница в неразборном (монолит) виде. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 1020мм, ширина 350мм, глубина 370мм. Размер упаковки: 1040мм длина, 370мм ширина,390мм высота. Вес с упаковкой 10,5кг, без упаковки 9,8кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес9.8 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Дровница Loft D1
Дровница Loft D1
2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 12.11.2022 Роскошные кресла
Роскошные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.04.2024 Текстиль в подарок к каждому заказу со склада
Текстиль в подарок к каждому заказу со склада

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.09.2023 Стильное решение: Столы обеденные
Стильное решение: Столы обеденные

Перейдите, чтобы узнать подробности