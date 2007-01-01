Характеристики товара
Описание
Обеспечьте порядок и удобство хранения дров с нашей стильной и функциональной дровницей. Дровница с полками не только поможет содержать дрова в порядке, но и станет стильным дополнением интерьера. Дровница металлическая для бани – отличное решение для тех, кто ценит практичность и долговечность. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полка изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется обувница в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 840мм, ширина 700мм, глубина 300мм. Размер упаковки: 820мм длина, 320мм ширина,100мм высота. Вес с упаковкой 6,5кг, без упаковки 6кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина300 мм
- Высота840 мм
- Вес6 кг
- Материалметалл, ЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки6.50 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет