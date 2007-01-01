Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Дровница Loft D2, произведённого компанией ChiedoCover
Дровница Loft D2
6 оценок
3 090
Товар в корзине. Перейти
Дровница Loft D2 - фото 1

Дровница Loft D2

Артикул: CH-079-929
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота840 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дровница Loft D1
Фотография товара Дровница Loft D1 от компании ChiedoCover.
Следующий Дровница Loft D1
Фотография товара Дровница Loft D1 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеспечьте порядок и удобство хранения дров с нашей стильной и функциональной дровницей. Дровница с полками не только поможет содержать дрова в порядке, но и станет стильным дополнением интерьера. Дровница металлическая для бани – отличное решение для тех, кто ценит практичность и долговечность. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полка изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется обувница в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 840мм, ширина 700мм, глубина 300мм. Размер упаковки: 820мм длина, 320мм ширина,100мм высота. Вес с упаковкой 6,5кг, без упаковки 6кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота840 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Дровница Loft D2
Дровница Loft D2
3 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 29.03.2023 Cтулья на золотом основании
Cтулья на золотом основании

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.11.2019 Черная пятница уже близко!
Черная пятница уже близко!

Узнайте, что мы для вас приготовили!

Новость от 11.05.2023 Стул Вольтер - безграничный простор для фантазии
Стул Вольтер - безграничный простор для фантазии

Перейдите, чтобы узнать подробности