Характеристики товара
Описание
Игровая система Splash down — это отдельно стоящий игровой элемент в форме самолета. Игровая система может использоваться в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами для создания забавного игрового уголка. Этот продукт включает игровые модули, показанные на картинке. Если Вы хотите выбрать другие игровые модули, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Игровая система изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальной краской. Подходит для детей от 2 до 8 лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1465 мм
- Глубина780 мм
- Высота1000 мм
- Цветголубой, красный, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет