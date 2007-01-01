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Игровая система splash down

Артикул: CH-063-860
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Игровая система Splash down — это отдельно стоящий игровой элемент в форме самолета. Игровая система может использоваться в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами для создания забавного игрового уголка. Этот продукт включает игровые модули, показанные на картинке. Если Вы хотите выбрать другие игровые модули, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Игровая система изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальной краской. Подходит для детей от 2 до 8 лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1465 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1000 мм
  • Цветголубой, красный, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Игровая система splash down
Игровая система splash down
от 267 290
В корзине

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