Характеристики товара
Описание
Игровая система Multi playfoot — это игровой элемент, в котором игровой модуль размещен на пружинящей круглой ножке. К нему можно прикрепить круглые игровые модули: Amazing maze, Rainbow drops, Clock around, Happy feeling, Match & pop, Road trip и Spinball. Игровая система может использоваться как отдельный игровой элемент или как часть большого игрового уголка.
Игровая система изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальным лаком. Подходит для детей от 2 до 8 лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Высота550 мм
- Вес29 кг
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет