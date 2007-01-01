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Игровая система Multi playfoot

Артикул: CH-063-885
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Игровая система Multi playfoot — это игровой элемент, в котором игровой модуль размещен на пружинящей круглой ножке. К нему можно прикрепить круглые игровые модули: Amazing maze, Rainbow drops, Clock around, Happy feeling, Match & pop, Road trip и Spinball. Игровая система может использоваться как отдельный игровой элемент или как часть большого игрового уголка.

Игровая система изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальным лаком. Подходит для детей от 2 до 8 лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота550 мм
  • Вес29 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Игровая система Multi playfoot
Игровая система Multi playfoot
от 178 290
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