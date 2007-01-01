Характеристики товара
Описание
Animal Fusion — игра, в которой детям нужно собрать по частям животных, вращая иллюстрированные кубики. Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры белого цвета с лицевой стороны, которая дополнит различные стили игровых зон. Игровой модуль Animal Fusion может быть объединен с существующими игровыми системами IKC для создания забавного игрового уголка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина30 мм
- Глубина450 мм
- Высота770 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет