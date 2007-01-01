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Игровой модуль Animal Fusion

Артикул: CH-063-935
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Animal Fusion — игра, в которой детям нужно собрать по частям животных, вращая иллюстрированные кубики. Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры белого цвета с лицевой стороны, которая дополнит различные стили игровых зон. Игровой модуль Animal Fusion может быть объединен с существующими игровыми системами IKC для создания забавного игрового уголка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина30 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота770 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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от 71 290
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