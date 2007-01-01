Характеристики товара
Описание
Ice Age — это игра, в которой детям нужно найти правильную голову для каждого тела животного. Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры с белой краской спереди, которая дополняет различные стили игровых зон. Этот игровой модуль может быть использован в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами IKC для создания игрового уголка.
Эта игра подходит для детей от 2 до 8 лет. Игра не содержит каких-либо незакрепленных или съемных частей, что делает ее безопасной, надежной, практичной и удобной для детей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина30 мм
- Высота700 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет