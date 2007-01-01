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Игровой модуль Northern Lights

Артикул: CH-063-937
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Northern Lights — игровой модуль, в котором дети могут помочь шарам (кометам) совершить путешествие в пространстве, пройдя лабиринты с помощью поворота направляющего колеса.

Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры с белой краской спереди, которая дополняет различные стили игровых зон. Эта настенная панель может использоваться в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами IKC для создания забавного игрового уголка.

Этот игровой модуль подходит для детей от 2 до 8 лет. Игра не содержит каких-либо незакрепленных или съемных частей, что делает ее безопасной, надежной, практичной и удобной для детей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота700 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Игровой модуль Northern Lights
Игровой модуль Northern Lights
от 59 490
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