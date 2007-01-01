Характеристики товара
Описание
Northern Lights — игровой модуль, в котором дети могут помочь шарам (кометам) совершить путешествие в пространстве, пройдя лабиринты с помощью поворота направляющего колеса.
Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры с белой краской спереди, которая дополняет различные стили игровых зон. Эта настенная панель может использоваться в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами IKC для создания забавного игрового уголка.
Этот игровой модуль подходит для детей от 2 до 8 лет. Игра не содержит каких-либо незакрепленных или съемных частей, что делает ее безопасной, надежной, практичной и удобной для детей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина30 мм
- Высота700 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет