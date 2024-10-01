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Игровой модуль Wheel of Emotions

Артикул: CH-063-906
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Колесо эмоций» — игровой модуль, с помощью которого дети могут выражать свои чувства, моделировать забавные выражения лица. Круглый игровой модуль прекрасно сочетается с интерактивными модулями IKC и может использоваться как часть игрового уголка. «Колесо эмоций» можно использовать в сфере здравоохранения, с его помощью дети могут выражать свои чувства, демонстрируя их персоналу.

«Колесо эмоций» полностью разработано IKC и изготовлено из FSC-сертифицированной древесины.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина80 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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