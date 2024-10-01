Характеристики товара
Описание
«Колесо эмоций» — игровой модуль, с помощью которого дети могут выражать свои чувства, моделировать забавные выражения лица. Круглый игровой модуль прекрасно сочетается с интерактивными модулями IKC и может использоваться как часть игрового уголка. «Колесо эмоций» можно использовать в сфере здравоохранения, с его помощью дети могут выражать свои чувства, демонстрируя их персоналу.
«Колесо эмоций» полностью разработано IKC и изготовлено из FSC-сертифицированной древесины.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина80 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт