Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий
6 оценок
10 490
Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 1Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 2Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 3Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 4Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 5Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 6Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий - фото 7
Артикул: CH-081-516
Характеристики товара

Описание

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий — стиль и комфорт для вашего игрового и рабочего пространства. Кресло TopChairs Shadow сочетает эргономичный дизайн, качественные материалы и комфорт, идеально подходя для геймеров и тех, кто долго сидит за компьютером. Обивка выполнена из прочной и мягкой экокожи, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Две ортопедические подушки для шеи и поясницы помогают поддерживать осанку, предотвращая усталость. Мягкие подлокотники дают опору для рук, снимая напряжение с плеч. Механизм кресла позволяет настроить угол наклона спинки, адаптируя кресло под ваши предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает до 120 кг. Прочная база из высокопрочного пластика обеспечивает устойчивость, а колесики из полиуретанового нейлона бесшумно скользят по полу, не повреждая его. TopChairs Shadow — это сочетание стиля и удобства, подходящее как для работы, так и для игр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

