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Кофемашина InfiniCup

Артикул: CH-074-902
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Термоблоков проточных: 2 шт
Подводящий шланг воды: 3/4" | армированный | 1.5 м
Длина шнура: 1.5 м

Кофемолка

Материал кофемолки: керамика
Регулировка степени помола: есть
Степеней помола: 5
Предварительное смачивание : 5 режимов
Объем контейнера кофе: 1.5 кг
Герметичная крышка: есть
Расход кофе на порцию: 7-16 гр
Жернова: керамические/ плоские

Высота чаши

Регулировка высоты диспенсера: есть
Минимальная высота чашки: 8.0 см
Максимальная высота чашки: 17.0 см

Холодильник

Объем холодильника: 4.0 л

Ширина ( Холодильник ): 310 мм

Высота ( Холодильник ): 430 мм

Глубина ( Холодильник ): 640 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота580 мм
  • Вес17 кг
  • Объем8 л
  • Материалалюминий, пластик, керамика
  • Мощность1700 Вт
  • Цветчерный, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кофемашина InfiniCup
Кофемашина InfiniCup
171 990
В корзине

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