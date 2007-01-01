Характеристики товара
Описание
Термоблоков проточных: 2 шт
Подводящий шланг воды: 3/4" | армированный | 1.5 м
Длина шнура: 1.5 м
Кофемолка
Материал кофемолки: керамика
Регулировка степени помола: есть
Степеней помола: 9
Предварительное смачивание : 5 режимов
Объем контейнера кофе: 1.2 кг
Герметичная крышка: есть
Расход кофе на порцию: 7-20 гр
Жернова: плоские
Регулировка высоты диспенсера: есть
Минимальная высота чашки: 7.0 см
Максимальная высота чашки: 17.0 см
Холодильник
Объем холодильника: 4.0 л
Ширина ( Холодильник ): 310 мм
Высота ( Холодильник ): 430 мм
Глубина ( Холодильник ): 640 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Вес45 кг
- Объем4 л
- Материалалюминий, пластик, керамика
- Мощность3600 Вт
- Цветчерный, серебряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет