Настоящее фото товара Кофейник 600 мл, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейник 600 мл, металл
11 оценок
2 190
Кофейник 600 мл, металл - фото 1

Кофейник 600 мл, металл

Артикул: CH-071-455
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота110 мм
  • Объем0.6 л
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Объем0.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

