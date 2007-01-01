Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кофейник металлический, 1,6 л, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейник металлический, 1,6 л
13 оценок
5 190
Кофейник металлический, 1,6 л - фото 1

Кофейник металлический, 1,6 л

Артикул: CH-071-458
Основные характеристики
  • Высота150 мм
  • Объем1.6 л
  • Материалметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Объем1.6 л
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

