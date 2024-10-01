Товар в корзине. Перейти
Кофейник, сталь нержавеющая, 350 мл, металлический - фото 1

Кофейник, сталь нержавеющая, 350 мл, металлический

Артикул: CH-064-688
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина141 мм
  • Ширина77 мм
  • Высота110 мм
  • Диаметр67 мм
  • Вес0,205 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Вешалка напольная Clam черная

39
Фотография товара Стальное Подстолье 1030EM барное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1030EM барное

72
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул офисный Kuadra, темно-рыжий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Kuadra, темно-рыжий, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Стул офисный Kuadra, темно-рыжий

113
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Алексис велюр пыльно-голубой

58
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, красный

56
Фотография товара Диван Дэймос, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр салатовый

6
Фотография товара Светящееся кашпо Lumb RGB Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящееся кашпо Lumb RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Светящееся кашпо Lumb RGB Accum

10

Другие товары из раздела кофейники

Настоящее фото товара Кофейник «Кунстверк», фарфор 0,88 л, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена

Кофейник «Кунстверк», фарфор 0,88 л, белый

6
В наличии 144 шт.
Фотография товара Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 870
Оптовая цена

Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый

11
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Опшенс», фарфор 300 мл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 260
Оптовая цена

Кофейник «Опшенс», фарфор 300 мл, белый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Пресс-фильтр для кофе по-вьетнамски, сталь нержавеющая 210 мл, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от370

Пресс-фильтр для кофе по-вьетнамски, сталь нержавеющая 210 мл, металлический

10
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Меркури», фарфор 350 мл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от910
Оптовая цена

Кофейник «Меркури», фарфор 350 мл, белый

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Кларет», фарфор 0,86 л, бежевый, бордовый , произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Кофейник «Кларет», фарфор 0,86 л, бежевый, бордовый

11
В наличии
Настоящее фото товара Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 580
Оптовая цена

Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 300 мл, белый

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Штутгарт», фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 260
Оптовая цена

Кофейник «Штутгарт», фарфор 300 мл, белый

10
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кофейник, сталь нержавеющая 1,5 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Кофейник, сталь нержавеющая 1,5 л, металлический

14
В наличии
Настоящее фото товара Кофейник «Кантри Стайл» с крышкой, фарфор 1 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 670
Оптовая цена

Кофейник «Кантри Стайл» с крышкой, фарфор 1 л, зеленый

12
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Кофейник, сталь нержавеющая, 350 мл, металлический
Кофейник, сталь нержавеющая, 350 мл, металлический
от 7 110
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Вешалка напольная Clam черная

39
Фотография товара Стальное Подстолье 1030EM барное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1030EM барное

72
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул офисный Kuadra, темно-рыжий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Kuadra, темно-рыжий, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Стул офисный Kuadra, темно-рыжий

113
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Алексис велюр пыльно-голубой

58