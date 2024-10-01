Товар в корзине. Перейти
Крышка для кофейник «Афродита», 600 мл, фарфор, белый - фото 1Крышка для кофейник «Афродита», 600 мл, фарфор, белый - фото 2

Крышка для кофейник «Афродита», 600 мл, фарфор, белый

Артикул: CH-065-195
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крышка для чайника «Афродита», фарфор, белый
Фотография товара Крышка для чайника «Афродита», фарфор, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Фильтр для чайника 0,7 л «Проотель», термостойкое стекло
Фотография товара Фильтр для чайника 0,7 л «Проотель», термостойкое стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 40 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр70 мм
  • Вес0,08 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке40 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Кружка для пива «Британия», 0,57л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для пива «Британия», 0,57л, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Британия», 0,57л

12
В наличии 345 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Ладья», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Ладья», 0,5л

12
В наличии 1724 шт.
Распродажа
Фотография товара Кружка для пива «Бавьера», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для пива «Бавьера», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от7705
810 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бавьера», 0,5л

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Эпсилон», 0,245л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Эпсилон», 0,245л, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Эпсилон», 0,245л

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Симетри», 0,21л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Симетри», 0,21л

6
В наличии 120 шт.

Другие товары из раздела комплектующие для чайников и кофейников

Фотография товара Крышка для чайника «Аркадия», фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для чайника «Аркадия», фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Крышка для чайника «Аркадия», фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии
Настоящее фото товара Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от360

Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 1 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от360
Оптовая цена

Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 1 л, прозрачный

7
В наличии 720 шт.
Фотография товара Колба для френч-пресса, термостойкое стекло 1 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Колба для френч-пресса, термостойкое стекло 1 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от750

Колба для френч-пресса, термостойкое стекло 1 л, прозрачный

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Крышка для чайника «Спайро», фарфор 475 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для чайника «Спайро», фарфор 475 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030
Оптовая цена

Крышка для чайника «Спайро», фарфор 475 мл, белый

7
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Крышка для чайника «Мелодия», фарфор, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Крышка для чайника «Мелодия», фарфор, белый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Крышка для кофейника «Айвори», фарфор 850 мл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для кофейника «Айвори», фарфор 850 мл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Крышка для кофейника «Айвори», фарфор 850 мл, бежевый

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Крышка для кофейника «Спайро», 340 мл, фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Крышка для кофейника «Спайро», 340 мл, фарфор, белый

14
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для чайника «Карат», фарфор 350 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Крышка для чайника «Карат», фарфор 350 мл, белый

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Фильтр для чайника из стекла, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Фильтр для чайника из стекла, прозрачный

5
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Крышка для кофейник «Афродита», 600 мл, фарфор, белый
Крышка для кофейник «Афродита», 600 мл, фарфор, белый
от 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Кружка для пива «Британия», 0,57л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для пива «Британия», 0,57л, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Британия», 0,57л

12
В наличии 345 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Ладья», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Ладья», 0,5л

12
В наличии 1724 шт.