Характеристики товара
Описание
Данное сито для чайников изготовлено из нержавеющей стали. Этот материал устойчив к высоким и низким температурам, не ржавеет и не окисляется, поэтому дуршлаг из него имеет длительный срок службы. Металл свит в спираль, которая работает как фильтр. Для фиксации на носике чайника производитель предусмотрел свободный конец из металла, чтобы надежно закрепить.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,005 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический