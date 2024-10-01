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Сито-пружинка для чайников «Проотель», сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Сито-пружинка для чайников «Проотель», сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-064-934
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данное сито для чайников изготовлено из нержавеющей стали. Этот материал устойчив к высоким и низким температурам, не ржавеет и не окисляется, поэтому дуршлаг из него имеет длительный срок службы. Металл свит в спираль, которая работает как фильтр. Для фиксации на носике чайника производитель предусмотрел свободный конец из металла, чтобы надежно закрепить.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,005 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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