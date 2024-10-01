Характеристики товара
Описание
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2700 мм
- Глубина800 мм
- Высота750/766 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяЗолотой
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия