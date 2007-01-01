Характеристики товара
Описание
Современное компактное кресло можно использовать как для персонала, так и для посетителей. Сетчатая спинка обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, что немаловажно при длительной работе. Широкие пластиковые подлокотники являются частью каркаса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина545 мм
- Глубина585 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья440 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет