Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Drift M, экокожа бежевая
32 оценки
23 630
Товар в корзине. Перейти
Кресло Drift M, экокожа бежевая - фото 1

Кресло Drift M, экокожа бежевая

Артикул: CH-020-853
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1220/1270 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Drift M, экокожа черная
Фотография товара Кресло Drift M, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Long TM, экокожа коричневая
Фотография товара Кресло Long TM, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: мультиблок
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 20,4 кг
Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1220/1270 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-28 хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-28 хром

50
Фотография товара Кресло для офиса МГ-21 с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-21 с подлокотниками

38
Фотография товара Кресло Ball Aviator от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ball Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
199 790
Оптовая цена

Кресло Ball Aviator

50
Фотография товара Кресло Heart Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heart Cone, произведённого компанией ChiedoCover
105 190
Оптовая цена

Кресло Heart Cone

48
Настоящее фото товара Кресло Boss T, ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Boss T, ткань коричневая

30
  • коричневый
  • серый
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, кожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от32 270
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, кожа бежевая

44
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло для руководителя Рекс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Рекс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Кресло для руководителя Рекс, хром

38
Фотография товара Диван Боно, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Боно, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Боно, 2-х местный

68
Фотография товара Диван Неаполь 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Неаполь 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Диван Неаполь 2х местный

100
Фотография товара Диван Олимп 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Олимп 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Диван Олимп 2х местный

98

Другие товары из раздела кожаные кресла

Настоящее фото товара Кресло Trend TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 600
Оптовая цена

Кресло Trend TM, экокожа черная

40
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, экокожа бежевая

38
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
Фотография товара Кресло офисное / Бонд / (brown) сталь + хром /темно- коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Бонд / (brown) сталь + хром /темно- коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена

Кресло офисное / Бонд / (brown) сталь + хром /темно- коричневая экокожа

32
Фотография товара Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Харман / (ivory) хром / слоновая кость экокожа

44
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs City S белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs City S белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99052
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs City S белое

26
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 127 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59027
10 290 ₽

Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный

15
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Clark Simple Black, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Clark Simple Black, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло руководителя Clark Simple Black, экокожа черная

8
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-628 LTU-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-628 LTU-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло College CLG-628 LTU-C Black

7
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Аполл, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, оранжевый

9
Фотография товара Кресло Аполл, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, желтый

5

Товар в корзине

Кресло Drift M, экокожа бежевая
Кресло Drift M, экокожа бежевая
от 23 630
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности