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Кресло офисное Афина, хром

Артикул: CH-051-492
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Черный, Серый, Оранжевый, Синий, Зеленый

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Сиденье - ткань SY, спинка - черная сеткаЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаткань SY, спинка - черная сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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