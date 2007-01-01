Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина610 мм
- Высота1190/1290 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья475/575 мм
- Вес14.85 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки16.45 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет