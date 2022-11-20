Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: ткань (FB) и сетка
Настройка подлокотников: нерегулируемые
Ширина подлокотников, мм.: 55
Материал крестовины: хромированный металл
Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл
Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 510*480
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 610*610
Высота сиденья от пола, мм.: 470-570
Высота стула общая, мм.: 1250-1350
Высота спинки, мм.: 820
Диаметр крестовины, мм.: 680
Ролики нейлон, мм.: 50
Вес кресла нетто, кг.: 11.5
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 13.05
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 930*230*670
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.144
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина610 мм
- Высота1190/1290 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья475/575 мм
- Вес14.85 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный