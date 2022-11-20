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Кресло Глей, черный

Артикул: CH-051-567
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: ткань (FB) и сетка

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 55

Материал крестовины: хромированный металл

Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл

Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 510*480

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 610*610

Высота сиденья от пола, мм.: 470-570

Высота стула общая, мм.: 1250-1350

Высота спинки, мм.: 820

Диаметр крестовины, мм.: 680

Ролики нейлон, мм.: 50

Вес кресла нетто, кг.: 11.5

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1

Вес стандартной упаковки, кг.: 13.05

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 930*230*670

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.144

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1190/1290 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья475/575 мм
  • Вес14.85 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

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