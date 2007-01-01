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Настоящее фото товара Кресло Глей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Глей, черный
6 оценок
12 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Глей, черный

Артикул: CH-051-567
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1190/1290 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1190/1290 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья475/575 мм
  • Вес14.85 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки16.45 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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